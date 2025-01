Altice: SFR finalise un déploiement d'envergure pour l'Etat information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Altice fait savoir que SFR Business a finalisé un déploiement d'envergure en France avec la modernisation du Réseau interministériel de l'État (RIE) et la direction interministérielle du numérique (DINUM).



Plus de 9 000 sites ont été déployés en 18 mois, y compris dans des zones difficiles d'accès, respectant les délais fixés dans le cadre de ce projet stratégique opéré par la DINUM.



Lancé en 2013, le RIE est une infrastructure sécurisée et résiliente, essentielle pour les communications de près de 14 000 sites étatiques.



Ce projet inclut plus de 6 000 interconnexions en fibre optique et 1 100 routeurs 4G, renforçant la performance et la sécurité du réseau, indique SFR.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.