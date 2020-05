Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice France-NextRadioTV va réduire ses effectifs face au COVID-19 Reuters • 19/05/2020 à 17:59









19 mai (Reuters) - ALTICE FRANCE: * NEXTRADIOTV LANCE SON PLAN DE RECONQUÊTE POST COVID ET DE TRANSFORMATION * NEXTRADIOTV A ANNONCÉ L'ARRÊT PROCHAIN DE LA CHAÎNE PAYANTE DE DÉBAT SUR LE SPORT, RMC SPORT NEWS * L'ARRÊT PROGRESSIF DES COMPÉTITIONS SPORTIVES NOTAMMENT D'ATHLÉTISME, D'EQUITATION ET DE TENNIS * LE MARCHÉ DES DROITS ET DE LA PAY TV, IMPRÉVISIBLE ET INFLATIONNISTE, IMPOSE DE REVOIR RAPIDEMENT ET LARGEMENT L'ORGANISATION DE NOS STRUCTURES DE PAY TV * CE PLAN SUR LES COÛTS DE NEXTRADIOTV AURA AUSSI UN IMPACT SUR LES EFFECTIFS QUI ONT AUGMENTÉ DE PLUS DE 50% CES SIX DERNIÈRES ANNÉES * NEXTRADIOTV: LE RECOURS AUX INTERMITTENTS, AUX PIGISTES ET AUX CONSULTANTS SERA DIVISÉ PAR DEUX * NOTRE OBJECTIF SERA DE LIMITER AUTANT QUE POSSIBLE L'IMPACT SUR LES POSTES EN CDI ET DE POURSUIVRE L'EXCELLENCE ÉDITORIALE Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Gdansk Newsroom)

