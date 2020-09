Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice France annonce le lancement d'une offre de 900 millions d'euros d'obligations garanties Reuters • 14/09/2020 à 15:39









14 septembre (Reuters) - ALTICE EUROPE NV ATCA.AS : * ALTICE FRANCE ANNONCE LANCEMENT D'UNE OFFRE DE 900 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS GARANTIES DE PREMIER RANG À ÉCHÉANCE 2028 * ALTICE FRANCE DIT QUE 750 MILLIONS D'EUROS PROVENANT DU PRODUIT DE L'OFFRE SERAIENT UTILISÉS PAR ALTICE GROUP LUX S.À R.L. (UNE FILIALE D'ALTICE EUROPE N.V.) POUR REMBOURSER LE DISPOSITIF DE FINANCEMENT ALTICE CORPORATE * ALTICE FRANCE DIT QUE LES 150 MILLIONS D'EUROS RESTANTS SERONT UTILISÉS POUR REFINANCER LES MONTANTS EN COURS DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS DE CRÉDIT RENOUVELABLES DE L'ÉMETTEUR Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -0.19% ALTICE USA-A NYSE +1.44%