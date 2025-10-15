Altice France a refusé l'offre de reprise d'Orange, Bouygues et Iliad-lettre

Altice France a "immédiatement rejeté" l'offre d'Orange ORAN.PA , Bouygues

BOUY.PA et Iliad (Free) sur ses actifs, a écrit Arthur Dreyfuss, le PDG d'Altice France, dans une lettre aux salariés de SFR que Reuters a consultée.

"Nous vous confirmons avoir reçu hier soir une offre indicative pour une partie des actifs d'Altice France. Cette offre a été immédiatement rejetée", dit-il dans ce message.

