Altice Europe NV - L'offre de rachat par Next Private sera lancée mercredi

PARIS, 24 novembre (Reuters) - Altice Europe NV ATCA.AS et Next Private ont annoncé mardi dans un communiqué que : * L'OFFRE DE RACHAT D'ALTICE EUROPE PAR NEXT PRIVATE COURRA DU 25 NOVEMBRE 2020 AU 21 JANVIER 2021 * L'OFFRE SERA DÉBATTUE LORS D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE D'ALTICE EUROPE LE 7 JANVIER À 11H00 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00%