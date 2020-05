Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe conserve ses objectifs pour 2020 Reuters • 20/05/2020 à 18:05









20 mai (Reuters) - ALTICE EUROPE NV ATCA.AS : * TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS AU T1 EUR 722,3 MLNS VERSUS EUR 770,6 MLNS IL Y A UN AN * EBITDA AJUSTÉ CONSOLIDÉ AU T1 EUR 1,31 MDS VERSUS EUR 1,30 MDS IL Y A UN AN * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T1 EUR 3,63 MDS VERSUS EUR 3,51 MDS IL Y A UN AN * BON DÉBUT 2020 ET NOUS COMPTONS POURSUIVRE SUR CETTE LANCÉE POUR LE RESTE DE L'ANNÉE - PATRICK DRAHI * FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION AU T1 EUR 592 MLNS, SOIT UNE CROISSANCE DE +11,6% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE * APRÈS UN DÉBUT D'ANNÉE SOLIDE, LE GROUPE NE VOIT PAS LA NÉCESSITÉ DE MODIFIER SES OBJECTIFS POUR 2020 * PERSPECTIVES: HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE L'EBITDA * LA DETTE NETTE TOTALE ÉTAIT DE EUR 31,2 MDS (EUR 28,6 MDS PRO FORMA) À LA FIN DU T1 * À MOYEN TERME, LE GROUPE VISE UN CASH-FLOW ORGANIQUE DE PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS * CONTINUE À ÉVALUER LES CONSÉQUENCES POTENTIELLES DE LA PANDÉMIE * CES PERSPECTIVES REPOSENT SUR UNE LEVÉE DES RESTRICTIONS AU T2 2020 ET UNE REPRISE ÉCONOMIQUE PROGRESSIVE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +4.77%