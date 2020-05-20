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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Altice Europe conserve ses objectifs pour 2020
Reuters20/05/2020 à 18:05

20 mai (Reuters) - ALTICE EUROPE NV ATCA.AS :

* TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS AU T1 EUR 722,3 MLNS VERSUS EUR 770,6 MLNS IL Y A UN AN

* EBITDA AJUSTÉ CONSOLIDÉ AU T1 EUR 1,31 MDS VERSUS EUR 1,30 MDS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T1 EUR 3,63 MDS VERSUS EUR 3,51 MDS IL Y A UN AN

* BON DÉBUT 2020 ET NOUS COMPTONS POURSUIVRE SUR CETTE LANCÉE POUR LE RESTE DE L'ANNÉE - PATRICK DRAHI

* FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION AU T1 EUR 592 MLNS, SOIT UNE CROISSANCE DE +11,6% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

* APRÈS UN DÉBUT D'ANNÉE SOLIDE, LE GROUPE NE VOIT PAS LA NÉCESSITÉ DE MODIFIER SES OBJECTIFS POUR 2020

* PERSPECTIVES: HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE L'EBITDA

* LA DETTE NETTE TOTALE ÉTAIT DE EUR 31,2 MDS (EUR 28,6 MDS PRO FORMA) À LA FIN DU T1

* À MOYEN TERME, LE GROUPE VISE UN CASH-FLOW ORGANIQUE DE PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS

* CONTINUE À ÉVALUER LES CONSÉQUENCES POTENTIELLES DE LA PANDÉMIE

* CES PERSPECTIVES REPOSENT SUR UNE LEVÉE DES RESTRICTIONS AU T2 2020 ET UNE REPRISE ÉCONOMIQUE PROGRESSIVE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS

(Gdansk Newsroom)

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