Altice Europe affiche un EBITDA ajusté consolidé de 1,48 milliards d'euros au T3

19 novembre (Reuters) - ALTICE EUROPE NV ATCA.AS : * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T3 EUR 3,77 MDS VERSUS EUR 3,67 MDS DANS LE CONSENSUS COMPILÉ PAR L'ENTREPRISE * CAPEX CUMULÉ CONSOLIDÉ AU T3 EUR 818,4 MLNS VERSUS EUR 762 MLNS DANS LE CONSENSUS COMPILÉ PAR L'ENTREPRISE * EBITDA AJUSTÉ CONSOLIDÉ AU T3 EUR 1,48 MDS VERSUS EUR 1,43 MDS DANS LE CONSENSUS COMPILÉ PAR L'ENTREPRISE * FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION À LA FIN DU T3 EUR 663,3 MLNS VERSUS EUR 687,1 MLNS IL Y A UN AN * ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ À LA FIN DU T3 EUR 28,9 MDS * À MOYEN TERME, LE GROUPE CONTINUE DE VISER UN FLUX DE TRÉSORERIE ORGANIQUE DE PLUS DE EUR 1 MDS * NOUS MAINTENONS NOS PERSPECTIVES 2020 DE CROISSANCE DU CA ET DE L'EBITDA - FONDATEUR Texte original sur Eikon ID:nBw7MB3xDa Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.44%