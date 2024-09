ALTHEORA - Stabilité des résultats semestriels 2024

Maîtrise des coûts dans un environnement complexe

Indicateurs financiers en amélioration

Fondations solides pour l'avenir



« ALTHEORA a poursuivi sa démarche de structuration, en termes de proposition de valeur, de diversification, et de renforcement du pilotage de la structure de coûts. En ciblant nos investissements dans l'excellence opérationnelle, l'innovation et l'élargissement de nos marchés, notre plan stratégique a fait émerger un nouveau business model rentable et moins sensible au contexte macro- économique. Les nombreuses actions menées ainsi que la qualité de notre accompagnement clients vers la décarbonation industrielle, nous permettent de proposer des solutions à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, l'ensemble des actions crée un levier opérationnel visible dès la reprise économique et le retour du volume ; ainsi le retour de la croissance devrait permettre au Groupe de renouer avec une profitabilité normative.

Malgré une conjoncture encore défavorable au 1er semestre, et en particulier le secteur de la Construction, ALTHEORA a maintenu un niveau d'Ebitda équivalent à celui du 1er semestre 2023. L'ensemble des collaborateurs du Groupe est pleinement mobilisé et impliqué pour faire d'ALTHEORA un acteur de référence dans l'industrie du futur."

Bénédicte Durand Deloche, Présidente Directrice Générale