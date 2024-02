ALTHEORA - Salon JEC World 2024 : ALTHEORA signe son positionnement d'équipementier industriel

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce sa présence du 5 au 7 mars 2024 au salon JEC WORLD 2024 à Paris Nord Villepinte.

Ce salon, rendez-vous mondial incontournable des acteurs des matériaux composites, permettra au Groupe d’affirmer son positionnement d'équipementier industriel de premier plan en présentant des ensembles et fonctions :

• complexes

• bas carbone,

• grand format,

• fabriqués en moyenne série,

• livrés "clé en main" (assemblés et parachevés).

Pour mieux illustrer son expertise, et la maîtrise de ses 6 technologies de fabrication, le Groupe exposera ses solutions à haute valeur ajoutée, pour les secteurs de la mobilité décarbonée et de la construction durable, et en particulier : l’iconique toit de la colonne Morris(urbanisme), une station de relevage en injection composite (bâtiment), un capot et un toit de tracteur (agriculture), ainsi qu'un toit panoramique de camping-car (automobile).



Le Groupe profitera également de cette occasion pour lancer le début des célébrations de ses 90 ans qui se concrétisera par une campagne de communication intitulée "les Transformeurs". Cet anniversaire – dont la signature est "Transformer le futur depuis 90 ans" – lui permettra d’illustrer le savoir-faire et les 100 métiers des collaborateurs sur les 5 sites de production en France.