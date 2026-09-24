ALTHEORA - Résultats semestriels 2026 - Cap sur la rentabilité et le désendettement

Le Groupe ALTHEORA, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères coté sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), publie ses résultats consolidés du premier semestre 2026, marqués par une activité stable, une dynamique commerciale soutenue et la poursuite du désendettement. Le chiffre d'affaires s'établit à 18,7 M€. L'EBITDA s’établit à 0,6 M€ (3,2 % du chiffre d'affaires, contre 0,9 M€ et 5,0 % un an plus tôt), le résultat d'exploitation à -0,7 M€ (contre -0,5 M€) et le résultat net part du Groupe à -1,2 M€. Le Groupe a arrêté une feuille de route recentrée sur les marges et la génération de trésorerie, dont les premiers leviers sont engagés.



Une activité stable, portée par la mobilité

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2026 s'élève à 18 709 k€, contre 18 844 k€ au premier semestre 2025 (-0,7 %), une stabilité obtenue dans un contexte de repli de la production manufacturière française. Le Groupe recueille les fruits de sa diversification : la Mobilité progresse de 9 %, à 7,6 M€, et représente désormais 40 % de l'activité, tandis que le chiffre d'affaires réalisé hors France métropolitaine atteint 21 % du total, contre 17 % un an plus tôt. L'Industrie est quasi stable, à 2,7 M€. La Construction et les Loisirs, à 8,4 M€ (-7,4 %), restent affectés par un marché du bâtiment toujours orienté à la baisse.