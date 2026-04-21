ALTHEORA - Résultats annuels 2025

Le Conseil d’administration d’ALTHEORA, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères, s’est réuni le 21 avril 2026 pour approuver les comptes annuels consolidés de l’exercice 2025.





« 2025 marque un point bas pour ALTHEORA. Dans un environnement macroéconomique et géopolitique exigeant, nous avons fait le choix assumé de la discipline financière, de la sélectivité commerciale et de la transformation de notre modèle. Les tensions internationales et les enjeux de souveraineté industrielle renforcent aujourd'hui la pertinence de notre positionnement : la relocalisation des chaînes de valeur en Europe, et en particulier en France, constitue une tendance de fond dont ALTHEORA est un acteur naturel.

En parallèle, nous avons intensifié nos démarches commerciales vers de nouveaux segments de marché à plus forte valeur ajoutée, tout en consolidant nos positions historiques. Cette dynamique se traduit déjà par des prises de commandes en ce début d'année. Fort d'un outil industriel performant et d'un pipeline commercial en progression, nous abordons 2026 avec confiance. ALTHEORA est en ordre de marche pour renouer avec une trajectoire de croissance rentable et durable, en ligne avec les ambitions de notre plan CONFLUENCE 2030."



Bénédicte Durand-Deloche, Présidente-Directrice Générale