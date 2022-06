ALTHEORA renforce sa structure pour répondre aux enjeux industriels de demain

Le Groupe Altheora a annoncé en 2021 son plan stratégique 2021-2026, baptisé Inspirer & Mener la reconquête industrielle. Ce plan s’appuie sur les forces, les valeurs, les singularités du groupe et une vision claire : « devenir la 1ère ETI performante et responsable de la région Auvergne Rhône-Alpes : le leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire ».



Afin de renforcer son développement et d’atteindre l’objectif d’un chiffre d’affaires de 100 M€ d’ici 2026, Altheora a procédé à des recrutements sur des fonctions clés.