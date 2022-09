ALTHEORA - Nouvelle usine pour accompagner la croissance

ALTHEORA, leader européen de la transformation de matériaux composites, annonce l'inauguration de la nouvelle unité de production d'application de peinture

MC Coating à Mauves en Ardèche, qui s’étend sur 3 000 m2 et répond aux plus hauts standards de qualité́ en termes de production et de logistique.



MC Coating affirme ainsi sa place de spécialiste de la peinture et des revêtements

industriels, maîtrisant les applications spécifiques (peintures ignifuges, isolantes, furtives, hydrofuges, anti-bactériologiques…) des secteurs les plus exigeants (aéronautique, défense, ferroviaire, médical…).



Doté d’équipements de dernière génération, tels :



des ateliers et stockage tempérés,

des lignes de convoyeurs pour application liquide et poudre avec contrôles

hygrométriques stricts,

des laboratoires de préparation de peinture et de contrôle d'épaisseur, d'adhérence, de colorimétrie,

et une intralogistique efficace,

cet outil de production, parmi les plus performants en Europe, va permettre d’accompagner la croissance d’ALTHEORA et de répondre de façon optimale aux cahiers des charges de clients, toujours plus challengeants, à la recherche de solutions expertes.