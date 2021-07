Altheora noue un partenariat solide avec l'un des leaders européens du camping-car

Altheora, leader français de la transformation des matériaux composites, vient de conclure un partenariat avec le leader des fabricants de camping-cars français. L'objectif : la montée en qualité de l'un des modèles emblématiques avec la fabrication d'une avancée de toit en matériaux composites. Ce partenariat de long terme inclut la fabrication d'au moins 7 000 pièces et un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions d'euros par an, pendant la durée de commercialisation du véhicule.



Un partenariat industriel vertueux



C'est à Mauves, à 5 kilomètres de son unité de production de Tournon, que cet expert des camping-cars a décidé de faire fabriquer les avancées de toits de sa gamme emblématique. Cherchant à produire des véhicules conciliant design, légèreté et durabilité, il s'est tourné vers Altheora afin de concevoir et produire, à échelle industrielle, une avancée de toit en matériaux composites d'une grande solidité.



Cette pièce vient compléter les châssis produits par deux constructeurs automobiles différents. Elle est composée de deux parties distinctes : une pièce supérieure universelle et deux pièces inférieures, s'adaptant respectivement à l'un ou l'autre des châssis. Fruit d'une parfaite entente, le design de l'avancée de toit a été co-développé par Altheora et son client.