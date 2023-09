Altheora:"Net redressement de l’EBITDA"

Publication des résultats semestriels 2023

Après avoir annoncé une progression de son activité de +17,0% à 22,8 M€ au cours du premier semestre, Altheora publie des résultats en hausse notable. L’EBITDA ressort à 1,5 M€ (vs 0,7 M€), tandis que le ROC est à l’équilibre (vs -0,4 M€). Le RN atteint -0,4 M€ contre -0,3 M€ un an plus tôt. Ces chiffres sont conformes à nos attentes. Profitant de son positionnement vers de nouveaux marchés porteurs et d’un carnet de commandes solide (11,3 M€), le Groupe confirme le déploiement de son plan à horizon 2026 avec pour ambition un CA de 100 M€ et une marge d’EBITDA de 10% via la croissance externe et interne.





Recommandation

Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et notre OC sur Altheora à 1,35€.