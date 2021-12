ALTHEORA - Négociation exclusive en vue de l’acquisition de la société Edel Tamp

Le Groupe Altheora, annonce ce jour l’ouverture de négociations exclusives en vue de l’acquisition de la société Edel Tamp, spécialiste dans le développement et la production de pièces en injection thermoplastique grand format.

Retrouvez la vidéo de Bénédicte Durand qui présente le projet de cette acquisition, ici : https://youtu.be/elNsvvF5W9s.



En totale cohérence et en avance de phase sur son plan stratégique Inspirer & Mener la reconquête industrielle, Altheora accélère sa mise en œuvre avec la signature de cet accord.

L’expertise multi-secteurs d’Edel Tamp, complémentaire en tout point de celle de Mecelec Composites, apporte une nouvelle compétence au Groupe : celle d’un spécialiste depuis plus de 25 ans dans les techniques d'injection de pièces plastiques de grand format offrant à ses clients, un service complet, de la conception à l'industrialisation. Fondé à Annecy, Edel Tamp a réalisé 12,7 M€ de chiffre d’affaires (exercice de 15 mois du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021) et compte près de quarante collaborateurs.

Cette opération constitue, pour Altheora, une première étape importante qui concrétise son plan de développement, alliant la puissance de ses outils industriels à l’innovation de ses technologies de pointe et au savoir-faire de ses collaborateurs.