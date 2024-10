ALTHEORA : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024

Le groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2024.

Le rapport financier semestriel 2024 peut être consulté sur le site d’ALTHEORA, www.altheora.com, dans la rubrique Finance / Rapports financiers.



Prochaine publication :

22 octobre 2024 - Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024



