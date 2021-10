ALTHEORA - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021

ALTHEORA, leader français de la transformation de matières composites (Code ISIN : FR0000061244 – ALORA), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, son rapport financier semestriel au 30 juin 2021.



Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Finance » sur le site internet https://www.altheora.com/rapports-financiers/.



ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city.

ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie.