ALTHEORA - Lettre aux actionnaires - Janvier 2025

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

En cette nouvelle année, permettez-moi de vous adresser, au nom de toute l'équipe d'Altheora, nos meilleurs voeux. Que 2025 soit une année marquée par l'ambition, l’innovation, la croissance et de nouvelles opportunités pour nous tous.

L'année 2024 a été complexe du fait de la conjonction d’un contexte macroéconomique tourmenté et d’une instabilité politique installée. Elle a aussi été la suite d’autres années toutes aussi complexes : Covid, crises énergétique et immobilière, inflation... Dans cet environnement, ALTHEORA poursuit son projet d’entreprise avec force et détermination, guidé par deux objectifs majeurs : la désensibilisation du Groupe aux aléas et la rigueur financière.

La désensibilisation du Groupe est initiée depuis plusieurs années pour diversifier les secteurs d’activité adressés, remonter dans la chaîne de valeur et élargir sa proposition de valeur. C’est ainsi que le secteur de la construction, qui représentait une très grande majorité de nos revenus, il y a encore quelques années, est rejoint par d’autres secteurs que sont les loisirs, les nouvelles mobilités... ALTHEORA, grâce à la proximité avec ses clients, s’efforce de développer des solutions toujours plus adaptées à la demande et aux nouveaux enjeux de décarbonation. Et enfin, les récentes acquisitions et les initiatives internes permettent aujourd’hui de répondre, avec toujours plus d’agilité, à une gamme de production assez large.