ALTHEORA - INVITATION - Réunion Club des Actionnaires

INVITATION ALTHEORA



Bénédicte Durand, Directeur Général, a le plaisir de vous convier à la réunion du Club des Actionnaires

Vendredi 20 mai 2022 à 14h30



Webinaire



Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 19 mai via ce lien : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclfuqqqDgtHdIYCb7kny3FGTVgNuJaKVYS



Au travers de ce Club, le Groupe a pour objectif de renforcer ses relations avec les actionnaires individuels, d’en favoriser les échanges et de récompenser leur fidélité.

En devenant membre du Club des actionnaires d’ALTHEORA, chaque actionnaire individuel du Groupe détenant au moins 1 action au nominatif ou au minimum 1 action ALTHEORA au porteur pourra être :

• informé directement de toutes les actualités du Groupe (communiqués de presse financiers, lettres dédiées, rapports financiers, présentations financières) ;

• un invité privilégié à des événements (salons, etc..), aux réunions annuelles avec les dirigeants, etc.

Pour devenir membre de ce Club, les actionnaires individuels sont invités à transmettre leurs coordonnées email dans la rubrique dédiée sur le site web de ALTHEORA www.altheora.com/club-actionnaires, ou encore à renvoyer par mail / voie postale, le formulaire d’inscription disponible sur le site, à altheora@aelium.fr, ou encore à l’attention d’Aelium, 10 rue de la Bourse, 75002 Paris.