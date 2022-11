ALTHEORA entre en négociation exclusive en vue d’une acquisition

Le Groupe ALTHEORA annonce l’ouverture de négociations exclusives en vue de l’acquisition de 100% du capital d’une société experte en développement et production de pièces en injection thermoplastique de grand format.

La société, implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes, réalise un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€, et compte près de cinquante collaborateurs.

L’opération vise à accroitre la proposition de valeur d’Altheora en intégrant une compétence nouvelle et complémentaire, l’expertise dans les techniques d'injection de pièces plastiques de grand format. Si des synergies sectorielles existent au sein des portefeuilles clients, notamment dans le BTP et la Mobilité, secteurs qui seraient ainsi renforcés, l’opération permettrait, par ailleurs, à Altheora de pénétrer de nouveaux secteurs, notamment celui du Sports & Loisirs ou encore de la Grande Distribution.

La très forte complémentarité de l’offre ferait de cette acquisition une opération stratégique pour Altheora.



Cette acquisition s’inscrit donc pleinement dans l’exécution du plan stratégique d’ALTHEORA qui vise à :

• devenir la première ETI performante et responsable capable de générer de

la croissance durable tout en redynamisant le tissu industriel de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

• atteindre un objectif de chiffre d’affaires de 100M€ à horizon 2026.