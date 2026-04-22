 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Altheora : Discipline des coûts dans un contexte tendu
information fournie par EuroLand Corporate 22/04/2026 à 11:09

Publication des résultats annuels 2025


Après avoir communiqué un chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 de 34,2 M€, en baisse de -7,4% y/y, Althéora publie des résultats annuels légèrement supérieurs à nos attentes. L’EBITDA ressort à 1,2 M€ (marge de 3,5% vs 5,8% y/y), contre 1,0 M€e, le REX à -1,7 M€ vs -1,9 M€e et le RN à -2,4 M€ vs -2,6 M€e. Cette légère surperformance s’explique principalement par une meilleure controle des charges opérationnelles dans un environnement d’activité toujours dégradé.


Dans ce contexte, le groupe réaffirme son objectif de long terme de 10% d’EBITDA dans le cadre du plan “CONFLUENCE 2030”.



Bonne maîtrise des coûts dans un contexte toujours tendu


Comme attendu, le recul de l’activité (-7,4% du CA) a continué de peser mécaniquement sur la rentabilité. Pour autant, cette publication met en évidence une discipline de coûts satisfaisante, qui permet au groupe d’afficher une performance opérationnelle un peu meilleure qu’anticipé. À titre de comparaison, en 2022, le groupe réalisait 35,0 M€ de chiffre d’affaires pour un EBITDA de 0,9 M€ (2,5% de marge), contre 3,5% en 2025, illustrant une progression de la rentabilité sous-jacente malgré un environnement moins favorable.




Un bilan encore sous contrainte malgré un début d’amélioration


À fin 2025, la dette nette ressort à 10,7 M€, en amélioration de -1,0 M€ y/y, traduisant un léger désendettement. Suite à notre discussion avec le management, nous comprenons que la variation de BFR a plus que compensé la perte nette et permis de dégager +2,0 M€ de trésorerie, principalement grâce à un allongement du poste fournisseurs de +1,3 M€.



Selon nos estimations, le FCF est ressorti à 1,1 M€. Les fonds propres s’élèvent à 7,8 M€, ce qui porte le gearing à environ 140%, un niveau de plus en plus élevé pour le groupe qui intègre 4,0 M€ d’obligations convertibles. Le bilan reste donc caractérisé par un levier encore contraint et une flexibilité financière limitée malgré une tendance d’amélioration sur le niveau d’endettement brut.



Perspectives et estimations


Pour 2026, le management vise un retour à une croissance rentable, soutenu par l’exposition du groupe à des marchés structurants (mobilité, défense), plus résilients que la construction traditionnelle.


La stratégie de diversification vers des marchés de substitution constitue un levier clé d’atténuation du cycle, mais la trajectoire reste fortement dépendante de la reprise des volumes.



Recommandation


A la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 0,80 €.

Valeurs associées

ALTHEORA
0,5000 EUR Euronext Paris +5,04%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 22/04/2026 à 11:09:03.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.04.2026 11:13 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,68% pour le Nasdaq .IXIC : * ADOBE

  • VUSIONGROUP : Le mouvement reste haussier
    VUSIONGROUP : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.04.2026 11:04 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Des bonbonnes usagées de protoxyde d'azote, utilisé comme gaz hilarant, jetées dans la nature à Melun, le 22 août 2025 en Seine-et-Marne ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Action en justice de l'association Antoine Alléno pour vente détournée de protoxyde d'azote
    information fournie par AFP 22.04.2026 11:01 

    L'association Antoine Alléno a annoncé à l'AFP mercredi l'introduction d'une action en justice contre les entreprises qu'elle accuse de se cacher derrière les bonbonnes de protoxyde d'azote colorées et selon elle à l'"usage détourné" de la marque Cream Deluxe. ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Logo d'Eurofins Scientific à Nantes
    Eurofins chute, CA au T1 en-deçà des attentes avec la météo
    information fournie par Reuters 22.04.2026 10:56 

    Eurofins Scientific chute nettement en ‌Bourse mercredi après avoir fait état d'une croissance organique inférieure aux ​attentes pour le premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs jusqu'en 2027. Le groupe français de laboratoires d’analyses a enregistré ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank