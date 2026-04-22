Altheora : Discipline des coûts dans un contexte tendu

Publication des résultats annuels 2025

Après avoir communiqué un chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 de 34,2 M€, en baisse de -7,4% y/y, Althéora publie des résultats annuels légèrement supérieurs à nos attentes. L’EBITDA ressort à 1,2 M€ (marge de 3,5% vs 5,8% y/y), contre 1,0 M€e, le REX à -1,7 M€ vs -1,9 M€e et le RN à -2,4 M€ vs -2,6 M€e. Cette légère surperformance s’explique principalement par une meilleure controle des charges opérationnelles dans un environnement d’activité toujours dégradé.

Dans ce contexte, le groupe réaffirme son objectif de long terme de 10% d’EBITDA dans le cadre du plan “CONFLUENCE 2030”.

Bonne maîtrise des coûts dans un contexte toujours tendu

Comme attendu, le recul de l’activité (-7,4% du CA) a continué de peser mécaniquement sur la rentabilité. Pour autant, cette publication met en évidence une discipline de coûts satisfaisante, qui permet au groupe d’afficher une performance opérationnelle un peu meilleure qu’anticipé. À titre de comparaison, en 2022, le groupe réalisait 35,0 M€ de chiffre d’affaires pour un EBITDA de 0,9 M€ (2,5% de marge), contre 3,5% en 2025, illustrant une progression de la rentabilité sous-jacente malgré un environnement moins favorable.

Un bilan encore sous contrainte malgré un début d’amélioration

À fin 2025, la dette nette ressort à 10,7 M€, en amélioration de -1,0 M€ y/y, traduisant un léger désendettement. Suite à notre discussion avec le management, nous comprenons que la variation de BFR a plus que compensé la perte nette et permis de dégager +2,0 M€ de trésorerie, principalement grâce à un allongement du poste fournisseurs de +1,3 M€.

Selon nos estimations, le FCF est ressorti à 1,1 M€. Les fonds propres s’élèvent à 7,8 M€, ce qui porte le gearing à environ 140%, un niveau de plus en plus élevé pour le groupe qui intègre 4,0 M€ d’obligations convertibles. Le bilan reste donc caractérisé par un levier encore contraint et une flexibilité financière limitée malgré une tendance d’amélioration sur le niveau d’endettement brut.

Perspectives et estimations

Pour 2026, le management vise un retour à une croissance rentable, soutenu par l’exposition du groupe à des marchés structurants (mobilité, défense), plus résilients que la construction traditionnelle.

La stratégie de diversification vers des marchés de substitution constitue un levier clé d’atténuation du cycle, mais la trajectoire reste fortement dépendante de la reprise des volumes.

Recommandation

A la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 0,80 €.