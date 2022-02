Altheora dévoile le palmarès de la première édition des « BOOSTERS »

Altheora Shift, l’accélérateur d’innovation du Groupe Altheora, annonce les lauréats de son premier appel à projets industriels autour des matériaux composites, les Boosters. Pour « dénicher » les projets industriels de demain et accélérer la 4e révolution industrielle, le Groupe a divisé son concours en deux catégories : les Boosters’In, visant les projets industriels en phase d’études, et les Boosters’Up, pour les startups en phase de pré-industrialisation.



Les projets lauréats sont :

Pour les Boosters’In, la société Caerostris :



L’entreprise a pour vocation de mettre sur le marché son innovation « Wall E+ », le premier système structurel pour le gros œuvre à Énergie positive (E+). Il révolutionne le secteur du bâtiment par sa circularité, tout en en accélérant la construction et allégeant l’impact environnemental du bâti.



Pour les Boosters’Up, la société Ceercle :



La startup a pour ambition de devenir la marque de référence des jardinières et jardiniers urbains en Europe. Elle conçoit et distribue online des potagers urbains autofertiles chez les citadins dont les futurs contenants seront fabriqués en composites biosourcés.