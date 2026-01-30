Altheora : Des signaux encourageants en fin d’année

Publication du chiffre d’affaires annuel 2025

Althéora a publié un chiffre d’affaires de 34,2 M€ au titre de l’exercice 2025 (vs 35,5 M€ estimations Euroland), en retrait de -7,4% par rapport à l’exercice précédent. La contraction d’activité s’est toutefois atténuée au S2, après un recul de -11% au S1, le CA au second semestre n’a diminué que de -3,2% à 15,3 M€. Cette évolution demeure largement conditionnée par la faiblesse persistante du secteur de la construction, premier marché du groupe, même si la diversification engagée vers la mobilité, la défense, le ferroviaire et l’agricole commence à produire des effets visibles.

Des signaux positifs en fin d’année

Sur l’exercice 2025, la baisse du chiffre d’affaires à 34,2 M€ s’explique principalement par la faiblesse prolongée du BTP, qui continue de peser sur les volumes. Néanmoins, l’amélioration séquentielle observée au S2 constitue un signal encourageant, renforcé par la montée en puissance des marchés de la défense et de la mobilité, ainsi que par l’adoption accrue des solutions composites dans le ferroviaire et l’agricole.

Dans la mobilité, le doublement du nombre de nouveaux outillages en 2025, présenté par le groupe comme un indicateur avancé de prises de commandes génératrices de revenus dès 2026, vient soutenir une potentielle amélioration sur le cycle à venir.

Perspectives et estimations

À moyen terme, l'alignement du groupe sur les tendances industrielles européennes (mobilité, défense…) renforce la pertinence de sa stratégie.

Le groupe poursuit ses efforts pour atténuer les effets de cycle sur la construction, notamment via la montée en puissance des marchés de substitution. Nous estimons que dans un environnement dont les fondamentaux sont dégradés mais potentiellement en phase de redressement, le Groupe pourrait retrouver des niveaux de rentabilité plus importants à moyen terme.

Recommandation

A la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 0,80 €.