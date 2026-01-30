 Aller au contenu principal
Altheora : Des signaux encourageants en fin d’année
information fournie par EuroLand Corporate 30/01/2026 à 09:08

Publication du chiffre d’affaires annuel 2025


Althéora a publié un chiffre d’affaires de 34,2 M€ au titre de l’exercice 2025 (vs 35,5 M€ estimations Euroland), en retrait de -7,4% par rapport à l’exercice précédent. La contraction d’activité s’est toutefois atténuée au S2, après un recul de -11% au S1, le CA au second semestre n’a diminué que de -3,2% à 15,3 M€. Cette évolution demeure largement conditionnée par la faiblesse persistante du secteur de la construction, premier marché du groupe, même si la diversification engagée vers la mobilité, la défense, le ferroviaire et l’agricole commence à produire des effets visibles.



Des signaux positifs en fin d’année


Sur l’exercice 2025, la baisse du chiffre d’affaires à 34,2 M€ s’explique principalement par la faiblesse prolongée du BTP, qui continue de peser sur les volumes. Néanmoins, l’amélioration séquentielle observée au S2 constitue un signal encourageant, renforcé par la montée en puissance des marchés de la défense et de la mobilité, ainsi que par l’adoption accrue des solutions composites dans le ferroviaire et l’agricole.


Dans la mobilité, le doublement du nombre de nouveaux outillages en 2025, présenté par le groupe comme un indicateur avancé de prises de commandes génératrices de revenus dès 2026, vient soutenir une potentielle amélioration sur le cycle à venir.




Perspectives et estimations
À moyen terme, l'alignement du groupe sur les tendances industrielles européennes (mobilité, défense…) renforce la pertinence de sa stratégie.



Le groupe poursuit ses efforts pour atténuer les effets de cycle sur la construction, notamment via la montée en puissance des marchés de substitution. Nous estimons que dans un environnement dont les fondamentaux sont dégradés mais potentiellement en phase de redressement, le Groupe pourrait retrouver des niveaux de rentabilité plus importants à moyen terme.



Recommandation


A la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 0,80 €.

Valeurs associées

ALTHEORA
0,5200 EUR Euronext Paris +2,36%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 09:08:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

