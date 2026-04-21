Altheora creuse perte opérationnelle FY25 à 1,7 M€; chiffre d’affaires recule à 34,3 M€

* Altheora a creusé sa perte nette part du groupe en 2025 à 2,4 M€ contre 1,7 M€ un an plus tôt. * Chiffre d’affaires consolidé en repli de 7% à 34,3 M€, sur fond de marché de la construction toujours à un niveau historiquement bas. * EBITDA en baisse à 1,2 M€, marge d’EBITDA réduite à 3,5% contre 5,8%. * Endettement net ramené à 10,7 M€ au 31 décembre 2025, trésorerie à 1 M€. * Pour 2026, le groupe dit voir des « premiers signaux de reprise » avec de nouveaux contrats signés depuis le début de l’année et un objectif de 10% d’EBITDA dans le plan CONFLUENCE 2030. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Altheora SA published the original content used to generate this news brief via EQS News, a service of EQS Group AG (Ref. ID: fr_reg_2312350_fr), on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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