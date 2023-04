ALTHEORA : Chiffre d'affaires T1 2023 - Dynamique solide

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), publie son chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2023.



Le chiffre d'affaires du Groupe au premier trimestre 2023 s’élève à 11,15 M€, en progression de 19%, vs le T1 2022. A périmètre comparable 2022, ALTHEORA a réalisé un chiffre d’affaires de 9,08 M€ quasi stable, essentiellement tiré par le secteur de la mobilité, qui compense le ralentissement conjoncturel du secteur BTP.



Dans un environnement économique exigeant, la stratégie de diversification et d’innovation du Groupe sur des secteurs stratégiques tels que la mobilité bas-carbone et la smart city, lui permettent de bénéficier d’ores et déjà d’un carnet de commandes robuste qui se porte à 11 M€.



Fort d’un positionnement unique d’équipementier industriel et doté d’un nouveau périmètre avec une proposition de valeur renforcée, ALTHEORA confirme l’accélération de son déploiement via un mix de croissance interne et externe rentable.