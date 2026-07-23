ALTHEORA - CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2026 : 18,8 M EUR - La Mobilité et la diversification s'accélèrent

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce un chiffre d’affaires consolidé de 18,8 M€ au 1er semestre 2026, stable par rapport au 1er semestre 2025 qui était à 18,8 M€. Cette évolution confirme la stabilisation de l’activité, portée par le retour à la croissance du marché de la Mobilité (+9 %). Le carnet de commandes progresse par ailleurs de 23% sur un an.



Ce niveau d’activité s’explique essentiellement par la persistance des tensions sur le marché de la construction, secteur historiquement majoritaire dans le chiffre d’affaires du Groupe. ALTHEORA démontre néanmoins une solide résilience, fruit d’un positionnement industriel robuste et d’une maîtrise fine de sa structure de coûts, dans la continuité de l’exécution disciplinée de son plan CONFLUENCE 2030, tout en poursuivant activement sa stratégie de diversification afin de diminuer l’impact du ralentissement de la construction.