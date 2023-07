ALTHEORA : Chiffre d'affaires S1 2023 : + 17% - Accélération des nouveaux secteurs - Croissance du carnet de commandes

Chiffre d'affaires S1 2023 : + 17%

Accélération des nouveaux secteurs

Croissance du carnet de commandes



Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), publie son chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2023.



Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2023 s’élève à 22,8 M€, en progression de 17%, vs le S1 2022. A périmètre comparable 2022, ALTHEORA a réalisé un chiffre d’affaires de 18,3 M€ en léger retrait. Le groupe confirme ainsi la pertinence de sa diversification stratégique sur de nouveaux secteurs porteurs tels que la mobilité ou le médical, qui compensent la décroissance conjoncturelle des grands secteurs industriels et du BTP.