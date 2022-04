ALTHEORA - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 - Bon démarrage de l’année

Les ventes d’ALTHEORA au 1er trimestre 2022 s’élèvent à 9,4 M€, tirées par l’activité historique (Mecelec Composites) en croissance de + 14 % (8,7 M€ au T1 2022), en cohérence avec ses objectifs de croissance.

En dépit d’un contexte marqué par la crise ukrainienne et la poursuite des effets de la crise sanitaire, le Groupe poursuit sa progression sur ses axes stratégiques, en intensifiant sa présence à l’international grâce à la commercialisation du brevet exclusif Gendzo® Process, procédé industriel innovant destiné aux pièces de grandes dimensions pour le secteur de la Mobilité.

Le pôle ALTHEORA Composites contribue à hauteur de 9 M€ au chiffre d’affaires, notamment grâce au dynamisme des secteurs de la Distribution et de la Mobilité. Le pôle ALTHEORA Coating reste solide à 0,4 M€ et se dotera au second semestre 2022, d’une nouvelle unité de production pour accompagner la bonne dynamique commerciale.

A date, avec un carnet de commandes de 11,6 M€, en forte hausse de 27 % par rapport à 2021, le Groupe annonce avec sérénité et prudence, un objectif de chiffre d’affaires de

34,5 M€. La dynamique de croissance confirmée d’ALTHEORA lui donne les moyens de faire face à l’environnement économique et sanitaire incertain dans lequel elle évolue, et de poursuivre son développement à un rythme soutenu, y compris en restant attentif aux opportunités de croissance externe.