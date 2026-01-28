ALTHEORA - Chiffre d'affaires 2025 : 34,2 M€ - Un deuxième semestre mieux orienté

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce un chiffre d’affaires de 34,2 millions d’euros en 2025, contre 37,0 millions d’euros en 2024. Depuis le deuxième semestre 2025, le Groupe observe des signes encourageants sur plusieurs marchés stratégiques.



Un ralentissement qui se modère dans un contexte en évolution



Au cours de cette année, le Groupe a poursuivi les mesures initiées en 2024, dans une conjoncture économique qui reste sous pression. Dans ce contexte, ALTHEORA a enregistré un recul d'activité de 7,4 % sur l’année 2025, soit une baisse contenue, témoignant d'une stabilisation progressive de l’activité. Ainsi, après avoir affiché un repli de 11 % au 1er semestre, les revenus du 2nd semestre sont en baisse limitée de 3 %, témoignant des frémissements d’une reprise.



Le secteur de la construction, premier marché du Groupe, reste confronté à des vents contraires avec la persistance de difficultés dans le logement neuf et les mises en chantier, impactant de manière significative l’activité d’ALTHEORA.