ALTHEORA - Chiffre d’ affaires 2024 d’ ALTHEORA : 37,0 M€

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce un chiffre d’affaires de 37,0 millions d’euros en 2024, contre 41,3 millions d’euros en 2023. Cette baisse de 10,5 % reflète un contexte économique mondial complexe induisant une demande en repli sur certains segments de marché clés.







Une activité normalement en repli



L'année 2024 a été marquée par une conjoncture économique mondiale et française particulièrement complexe. Dans ce contexte, ALTHEORA a affiché un niveau d'activité en dessous de l'année 2023 - de l'ordre de 10% - s'inscrivant dans une tendance globale de marchés sous tension. Toutefois, ALTHEORA résiste en affichant des baisses plus nuancées, notamment dans la construction, premier secteur adressé par ALTHEORA, en recul de 10% alors que le secteur sous-jacent affiche une baisse de 6,6 % en volume, avec la chute du logement neuf (- 21,9 % en 2024) et des mises en chantier (- 14,2 %), selon les chiffres de la Fédération Française du Bâtiment.





Le Groupe a su maintenir sa position sur ses marchés stratégiques grâce à une politique d’innovation continue et une diversification de son portefeuille de solutions, tout en limitant l’impact du niveau d’activité sur le plan opérationnel.