ALTHEORA - Chiffre d'affaires 2021 - Forte accélération de l’activité 2021 : + 15%

ALTHEORA, leader européen de la transformation de matériaux composites, réalise en 2021, conformément à ses prévisions (cf. communiqué de presse du 4 août 2021), un chiffre d’affaires de 32,1 M€, principalement porté par le pôle d’expertise Altheora Composites, en forte hausse de + 15% par rapport à 2020. Le Groupe renoue ainsi avec les niveaux historiques de 2019.

Fort de son positionnement d’équipementier, disruptif sur son marché, ALTHEORA enregistre une croissance solide malgré les perturbations inhérentes à la crise sanitaire (coût des matières premières, etc.). La forte valeur ajoutée des savoir-faire d’ALTHEORA lui permet de conquérir un nombre croissant de clients et ce sur l’ensemble de son offre, tout en restant concentré sur sa priorité : inspirer et mener la reconquête industrielle.

Au cours de cette année, le Groupe a réalisé de très beaux projets, notamment des productions en grandes séries pour IVECO, GRDF et TRIGANO, l’un des leaders du marché des véhicules de loisirs en Europe. Parmi les secteurs identifiés comme étant stratégiques, la MOBILITÉ*, qui affiche une augmentation de CA de 25% par rapport à 2020, représente désormais 40% du CA soit 12,9 M€.