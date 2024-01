ALTHEORA - Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ALTHEORA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 56 960

- Solde en espèces : 27 301,54 €



Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :



ACHAT 288 556 titres 167 241,03 € 1 378 transactions

VENTE 303 276 titres 172 530,31 € 1 208 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 73 293

- Solde en espèces : 21 120,82 €



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 17 836

- Solde en espèces : 50 000,00€



ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites et polymères. Connu depuis 1934 pour ses développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city.