ALTHEORA au salon Global Industrie

ALTHEORA, leader français de la transformation de matières composites, annonce sa participation du 6 au 9 septembre 2021, au salon Global Industrie à Eurexpo, le grand rendez-vous international de l'industrie en France qui sera inauguré par Jean Castex, Premier Ministre, Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances, et Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l'Industrie.



Fort d'un savoir-faire bientôt centenaire, ALTHEORA accompagne les industriels en proposant des solutions innovantes et responsables, leur permettant de relever les défis technologiques auxquels ils sont confrontés.



La demande en matériaux composites, naturels et recyclables augmente considérablement depuis plusieurs années. Dans ce contexte, ALTHEORA dévoilera sur son stand, l'iconique colonne Morris JC DECAUX réalisé à partir de fibres de lin, le premier toit profilé en composites de camping-cars Trigano, ainsi qu'un capot réalisé pour AGCO - Groupe Massey Ferguson, conçus et fabriqués en région Auvergne-Rhône-Alpes.



Pour échanger avec l'équipe et découvrir leurs innovations, rendez-vous sur le stand 5B110.