ALTHEORA à l’écoute de ses actionnaires individuels et des investisseurs

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), donne la parole à ses actionnaires individuels et investisseurs.



Dans le prolongement de l’Assemblée Générale d’ALTHEORA, qui s’est déroulée en présentiel le 26 juin 2023, les dirigeants de la société invitent leurs actionnaires individuels et investisseurs à poser des questions relatives à l’entreprise.



Les réponses à ces questions seront publiées sous forme d’une vidéo qui sera mise en ligne sur le site internet d’ALTHEORA d’ici la fin du mois de juillet.

Pour soumettre vos questions, veuillez les adresser directement à altheora@aelium.fr avant le 4 juillet 2023 à 17 heures.