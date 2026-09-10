Altera, soutenue par Silver Lake et Intel, prépare une introduction en bourse qui pourrait lever plus de 2 milliards de dollars dès 2026, selon des sources

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* L'introduction en bourse pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars , selon des sources proches du dossier

* Silver Lake aurait choisi Barclays, Citi, JPMorgan et Morgan Stanley comme chefs de file, selon certaines sources

* Altera pourrait déposer son dossier de manière confidentielle dans les semaines à venir et entrer en bourse dès cette année, selon certaines sources

(ajoute que cette introduction en bourse marque le retour d’Altera sur le marché public après 2015, et précise l’emplacement de MGX)

par Milana Vinn et Echo Wang

Altera, fabricant de puces soutenu par Silver Lake et Intel INTC.O , se prépare à une introduction en bourse qui pourrait lever plus de 2 milliards de dollars dès 2026, selon des sources proches du dossier. Il s’agirait de l’une des plus importantes introductions en bourse dans le secteur des semi-conducteurs de ces dernières années.

Silver Lake a fait appel à Barclays BARC.L , Citi C.N , JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N en tant que chefs de file pour l’introduction en bourse d’Altera; toutefois, l’ordre des banques dans la liste n’est pas encore définitif, ont indiqué trois de ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car les discussions sont confidentielles.

La société, basée à San José, en Californie, s’apprête à déposer en toute confidentialité son dossier d’introduction en bourse dans les semaines à venir et une cotation pourrait intervenir dès cette année, ont indiqué ces sources, tout en précisant que les plans, notamment le calendrier et le montant de l’offre, pourraient encore évoluer.

Altera, Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley et Silver Lake ont refusé de commenter. Citi et Intel n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette introduction en bourse serait l’une des plus importantes dans le secteur des semi-conducteurs depuis l’entrée en bourse d’Arm Holdings en 2023 , qui avait permis de lever près de 5 milliards de dollars .

Elle interviendrait également alors qu’une série d’introductions en bourse spectaculaires a propulsé le marché américain des introductions en bourse vers une année record . Selon Dealogic, les introductions en bourse aux États-Unis, hors sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), ont levé un montant record de 137 milliards de dollars jusqu’à fin août.

D’autres introductions en bourse de grande envergure sont en préparation, notamment celle d’Anthropic, qui pourrait entrer en bourse dès le mois d’octobre et devrait lever environ 100 milliards de dollars , selon des sources proches du dossier. Cela dépasserait les 75 milliards de dollars levés par SpaceX et pourrait porter le montant total des fonds levés cette année au-delà du record actuel d’environ 156 milliards de dollars atteint en 2021, selon les données de Dealogic.

Altera fabrique des puces programmables pouvant être utilisées à des fins diverses, allant des équipements de télécommunications au secteur militaire. Ses produits sont utilisés dans les centres de données, les réseaux de télécommunications, les équipements industriels, les systèmes aérospatiaux et de défense, ainsi que dans les applications d’intelligence artificielle.

La société a été rachetée par Intel pour environ 16,7 milliards de dollars en 2015 et est redevenue entièrement indépendante en septembre dernier, après qu’Intel a accepté de céder une participation de 51 % à Silver Lake pour 4,46 milliards de dollars , dans le cadre d’une transaction valorisant le fabricant de puces à 8,75 milliards de dollars . Intel conserve une participation de 49 %.

Le directeur général, Raghib Hussain, avait déjà fait part des ambitions d’Altera en matière d’introduction en bourse. Dans une interview accordée en juillet à Reuters, il avait déclaré que la société « se préparait à une éventuelle introduction en bourse » alors qu’elle poursuivait sa croissance sur les marchés de l’intelligence artificielle et de la robotique.

Une introduction en bourse pourrait se traduire par une hausse rapide de la valeur d’Altera depuis son acquisition par Silver Lake l’année dernière. Silver Lake avait engagé environ 3,3 milliards de dollars en fonds propres dans cette opération, aux côtés de la société d’investissement MGX, basée à Abu Dhabi, qui avait participé à l’acquisition en tant que co-investisseur.

L'introduction en bourse prévue, qui marquerait le retour d'Altera sur les marchés publics après son rachat par Intel en 2015, intervient alors qu'Intel, sous la direction de son directeur général Lip-Bu Tan , poursuit une restructuration de grande envergure visant à relancer la croissance et à rétablir la confiance des investisseurs. Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en 2025, M. Tan s'est efforcé de renforcer les finances du fabricant de puces grâce à des cessions d'actifs, des réductions de coûts et de nouvelles sources de capitaux. L’année dernière, le gouvernement américain a accepté d’acquérir une participation de 9,9 % dans Intel par le biais d’un investissement de 8,9 milliards de dollars lié à des financements précédemment accordés dans les domaines des semi-conducteurs et de la défense.

Intel a également fait appel aux marchés financiers pour financer l’expansion de ses capacités de production et ses ambitions en matière d’intelligence artificielle. En août, la société a levé environ 20 milliards de dollars lors d’une offre publique de vente d’actions, l’une des plus importantes jamais réalisées par une entreprise technologique américaine, dont le produit sera affecté aux dépenses d’investissement et au fonds de roulement.