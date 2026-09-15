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Altera, soutenue par Silver Lake et Intel, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 15:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec plus de détails tout au long de l'article)

Le fabricant de puces Altera a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi cette société soutenue par Silver Lake et Intel .

Reuters avait rapporté la semaine dernière que la société se préparait à une introduction en bourse qui pourrait lever plus de 2 milliards de dollars dès cette année, citant des sources proches du dossier.

Altera fabrique des puces programmables utilisées dans les centres de données, les réseaux de télécommunications, les équipements industriels, les applications d’intelligence artificielle ainsi que les systèmes aérospatiaux et de défense.

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