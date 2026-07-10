Altera renoue avec la croissance grâce à l'IA et à la robotique, qui stimulent la demande, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Altera, un fabricant de puces programmables issu d’une scission d’Intel INTC.O , affiche une croissance d’environ 20 % par an et a plus que doublé son résultat d’exploitation alors qu’il se prépare à une éventuelle introduction en bourse, a déclaré son directeur général, Raghib Hussain, lors d’un entretien accordé à Reuters. Altera est devenue totalement indépendante en septembre dernier après qu’Intel a accepté de céder une participation de 51 % à Silver Lake pour 4,46 milliards de dollars, dans le cadre d’une transaction valorisant Altera à 8,75 milliards de dollars . Intel conserve une participation de 49 %.

M. Hussain, ancien dirigeant de Marvell Technology qui a pris la tête de l’entreprise lors de la scission d’Altera par Intel, a déclaré que la société avait enregistré une croissance de plus de 20 % l’année dernière et tablait à nouveau sur une croissance de l’ordre de 20 % cette année, bien qu’en tant que société privée, elle ne divulgue pas de chiffres précis.

"Je crois en un dialogue de type "ingénieur à ingénieur"", a déclaré M. Hussain. "Nous avons rapproché l’ingénierie très étroitement de nos clients, ce qui se reflète déjà concrètement dans notre relation client."

Intel avait annoncé un chiffre d’affaires d’Altera de 1,5 milliard de dollars en 2024, en forte baisse par rapport aux 2,9 milliards de dollars enregistrés en 2023. Ce recul s’explique en partie par le fait que les acheteurs se sont tournés vers l’acquisition de puces GPU destinées à l’IA en 2023, et en partie par la perte de parts de marché au profit de son principal concurrent, Xilinx, détenu par AMD.

M. Hussain positionne Altera pour tirer parti de la croissance liée à l’intelligence artificielle et à la robotique, en utilisant les puces "field programmable gate array" (matrice de portes programmables sur site) qu’elle fabrique, connues dans le secteur sous le nom de FPGA, pour la connectivité, le prétraitement des données et la fusion de capteurs, en complément des GPU.

"Si le GPU est le cerveau, les FPGA constituent le système nerveux", a déclaré M. Hussain, estimant que la présence de FPGA, dont le coût varierait entre 100 et plusieurs centaines de dollars par robot, pourrait créer un marché d’une valeur de "100 milliards à plusieurs centaines de milliards de dollars" sur une décennie.

Concernant la mise en œuvre, M. Hussain a indiqué que la société avait produit l’année dernière des prototypes fonctionnels de six nouvelles puces et qu’elle avait réduit sa dépendance vis-à-vis des accords de services de transition conclus avec Intel, passant de 125 accords à 15. Il a ajouté qu’Altera est le seul fournisseur de puces programmables en pleine production à utiliser un nouveau type de mémoire appelé DDR5, destiné aux puces programmables de milieu et haut de gamme, et qu’Altera a constitué un stock de mémoire qui la met à l’abri des pénuries actuelles.

Altera fabrique ses puces à la fois avec Intel Foundry et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) et développe actuellement des produits basés sur les technologies 2 nanomètres et 3 nanomètres de TSMC, a précisé M. Hussain.