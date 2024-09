Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alten: vise une croissance organique 2024 entre 0,5% et 1% information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 2 108 ME sur le semestre, en croissance de 2,9% (5,7% en France, 1,6% hors de France). À périmètre et change constants, la croissance est de 0,9% (5,7% en France et -1,4% hors de France).



Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 177,2 ME (8,4% du CA contre 9,2% en juin 2023). Le résultat opérationnel s'élève à 159,8 ME et le résultat net part du Groupe s'établit à 118,2 ME, en hausse de 6,4% par rapport à juin 2023.



Alten prévoit de réaliser dorénavant une croissance organique comprise entre 0,5% et 1 % en 2024. La marge opérationnelle d'activité sera impactée par le contexte macroéconomique. Elle sera supérieure à 9% au second semestre. Elle devrait être comprise entre 8,7% et 8,9 % pour l'ensemble de l'année.





