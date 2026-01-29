 Aller au contenu principal
Alten s'attend à une amélioration de la marge opérationnelle d'activité sur 2025
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 17:58

Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 1 023 MEUR au quatrième trimestre 2025, en baisse de -0,35% par rapport au quatrième trimestre 2024. A données constantes, la décroissance organique est de -2,2% (-2,4% en France et -2,2% hors de France).

A fin décembre, la décroissance de l'activité s'établit à - 1,1% ( 4,3% en France, -3,7% hors de France). A périmètre et change constants, la décroissance est de -4,5% (-3,6% en France et - 4,9% hors de France).

La décroissance de l'activité est principalement due à la forte baisse de l'activité Automobile (-16%) et dans une moindre mesure aux secteurs des Télécoms, des Autres Industries, Electronique et au Secteur Public. Les secteurs Défense/Sécurité et Naval ainsi que l'Energie sont en progression sensible précise le groupe.

L'activité au quatrième trimestre s'est avérée meilleure qu'anticipé. Le secteur Aérospatial a renoué avec la croissance ainsi que le secteur Banque/Finance.

Selon la direction du groupe, l'amélioration relative de l'activité au quatrième trimestre contribuera logiquement à l'amélioration de la marge opérationnelle d'activité qui sera donc supérieure à 8,1% du chiffre d'affaires en 2025 (estimation communiquée le 23 octobre 2025).

