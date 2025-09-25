 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 809,00
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alten-Résultat opérationnel d'activité en baisse au S1, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 17:40

Alten LTEN.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel d'activité en baisse de 14,2% au premier semestre et dit avoir été pénalisé par 1,5 jour ouvré en moins sur la période et la crise du secteur automobile, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Le groupe de conseil en technologies a enregistré un résultat opérationnel d'activité de 152,1 millions d'euros au premier semestre, contre 177,2 millions d'euros l'année dernière.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs, dont une marge opérationnelle d'activité annuelle comprise entre 8% et 8,1% du chiffre d'affaires à environnement économique inchangé.

Il a également réitéré sa prévision d'une décroissance organique pour l’exercice 2025, annoncée en juillet dernier, et comprise entre -5,2% et -5,5% à conditions économiques inchangées, contre environ -6% anticipé en avril dernier.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ALTEN
66,5500 EUR Euronext Paris -1,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank