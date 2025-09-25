Alten-Résultat opérationnel d'activité en baisse au S1, objectifs annuels confirmés

Alten LTEN.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel d'activité en baisse de 14,2% au premier semestre et dit avoir été pénalisé par 1,5 jour ouvré en moins sur la période et la crise du secteur automobile, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Le groupe de conseil en technologies a enregistré un résultat opérationnel d'activité de 152,1 millions d'euros au premier semestre, contre 177,2 millions d'euros l'année dernière.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs, dont une marge opérationnelle d'activité annuelle comprise entre 8% et 8,1% du chiffre d'affaires à environnement économique inchangé.

Il a également réitéré sa prévision d'une décroissance organique pour l’exercice 2025, annoncée en juillet dernier, et comprise entre -5,2% et -5,5% à conditions économiques inchangées, contre environ -6% anticipé en avril dernier.

