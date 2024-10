Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alten: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - Alten recule de plus de 1%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 130 à 80 euros, le broker s'attendant à ce que 'la dynamique demeure négative pendant un certain temps'.



'Il nous semble qu'Alten réduit constamment ses prévisions de revenus. Maintenant, nous sommes à un point où les ventes pourraient décliner pour le quatrième trimestre sans catalyseur de croissance clair susceptible d'émerger en 2025, selon nous', indique-t-il.





Valeurs associées ALTEN 80,95 EUR Euronext Paris -1,28%