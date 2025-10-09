Alten nomme Cyril Malargé prochain directeur général
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 08:50
Son actuel PDG Simon Azoulay continuera à exercer les fonctions de président du conseil d'administration et accompagnera Cyril Malargé, pour l'heure directeur général de Sopra Steria où il a réalisé la plus grande partie de sa carrière, dans sa prise de fonctions.
En outre, le conseil d'administration d'Alten annonce la démission d'Aliette Mardyks, administratrice indépendante et présidente du comité d'audit, et a décidé de coopter Danièle Guyot-Caparros pour la remplacer dans ces fonctions pour le reste de son mandat.
Valeurs associées
|70,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,64%
