Laurent Nuñez "pas favorable" à l'interdiction du voile aux mineures

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à l'Assemblée nationale, le 26 novembre 2025 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est dit dimanche sur BFMTV "pas favorable" à l'interdiction du port du voile aux mineures dans l'espace public, une mesure défendue par le chef des députés LR Laurent Wauquiez.

Cette proposition "est très stigmatisante vis-à-vis de nos compatriotes musulmans qui peuvent se sentir blessés", a affirmé le ministre, "je n'y suis pas favorable comme ça".

Laurent Wauquiez a déposé lundi une proposition de loi pour interdire le port du voile aux mineures dans l'espace public.

Un rapport des Républicains au Sénat évoque par ailleurs l'interdiction du jeûne du ramadan aux moins de 16 ans, dans le sillage du rapport sur l'entrisme islamique rendu public au printemps par Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur.

"On se rapproche pas mal du délit d'opinion, donc il faut qu'on soit extrêmement prudents dans les mesures que l'on va proposer", a déclaré M. Nuñez au sujet de ces deux idées, "il faut faire attention aux mesures qui seraient trop stigmatisantes", a-t-il martelé.

"Ce qu'on vise, c'est des structures, des individus qui portent un discours d'entrisme islamiste qui vise à terme à faire en sorte qu'a terme la loi religieuse s'impose aux lois de la République", a-t-il dit.

Selon le ministre, "il faut plutôt essayer de s'attaquer à ces structures, à ces individus qui disent à ces jeunes filles qu'elles doivent avoir le droit d'aller voilées à l'école et (...) que sinon il faut refuser d'aller à l'école".

Sur CNews-Europe 1 dimanche, la ministre chargée de l'Egalité Hommes-femmes Aurore Bergé s'est pour sa part dite favorable à l'interdiction du port du voile aux fillettes, pour "protéger les enfants".

"Ca fait des années que je le propose et ce serait bien que maintenant on le fasse. Les groupes politiques peuvent inscrire des propositions de loi à l'ordre du jour et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a maintenant une majorité à l'Assemblée nationale et au sénat pour le voter".