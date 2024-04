Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alten : lourd 'pullback' (-11,4%), clôture au + bas à 114,2E information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 19:19









(CercleFinance.com) - Les investisseurs sanctionnent Alten dont les résultats déçoivent, et notamment le C.A qui ne progresse que de 3,1% par rapport au 1er trimestre 2023 (+0,8% à données constantes).

Mais ce qui a été encore plus mal perçu, c'est que le ralentissement d'activité constaté depuis mi-2023 devrait se prolonger jusqu'à la fin du premier semestre 2024, avant une amélioration 'probable' à compter de septembre/octobre 2024.

Le titre efface d'un coup tous ses gains depuis le 2 novembre dernier.

Le 'gap' des 111,4E du 1er novembre pourrait être rapidement comblé et le principal enjeu va consister à sauver le support moyen terme -crucial- des 108,50E des 25 et 28 octobre 2023.





Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -11.40%