 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ALTEN : Les résistances sont proches
information fournie par TEC 30/07/2026 à 07:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

SYNTHESE

Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques sont très élevés, ce qui confirme les risques en cas de retournement brutal. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est en phase de reprise technique. Il est au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 52.07 EUR, puis à 46.2 EUR; la résistance est à 81.4 EUR, puis à 87.26 EUR.


Dernier cours : 79.8
Support : 52.07 / 46.2
Resistance : 81.4 / 87.26
Opinion court terme : neutre
Opinion moyen terme : neutre

ALTEN : Les résistances sont proches

ALTEN : Les résistances sont proches

Valeurs associées

ALTEN
79,1500 EUR Euronext Paris -0,81%
COPYRIGHT 2026 TEC - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. TEC est une analyse de la situation technique d'un actif à un instant donné et qui est susceptible de changer à tout moment. Les notions de support et de résistance sont issues des principes élémentaires de l'analyse technique. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition.

Cette analyse a été élaborée par TEC et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 07:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JOEL SAGET )
    Schneider Electric relève ses objectifs annuels grâce aux centres de données
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 09:57 

    Schneider Electric continue de surfer sur la vague des centres de données et relève notamment grâce à eux ses objectifs annuels, après un bénéfice net en forte hausse et un chiffre d'affaires "record" au premier semestre, liés à une "forte demande" sur l'ensemble ... Lire la suite

  • Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, en 2022 ( AFP / JOEL SAGET )
    Amundi: nouveau semestre de croissance, porté par la hausse des marchés
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 09:57 

    Le premier gestionnaire d'actifs européen Amundi a fait état jeudi d'une nouvelle croissance de ses bénéfices et de ses encours au premier semestre, porté par une collecte record et le rebond des marchés actions au deuxième trimestre. Les encours des fonds gérés ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Vallourec versera un dividende intérimaire de 2,05 euros début août
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 09:53 

    Le groupe industriel Vallourec, qui tourne "à plein régime" aux Etats-Unis et "sait s'adapter" dans le Golfe, a annoncé jeudi qu'il allait verser un dividende intérimaire de 2,05 euros le 5 août, après avoir réalisé 131 millions de dollars de bénéfice net sur le ... Lire la suite

  • Vue générale d'une station-service Shell dans le sud-est de Londres
    Shell: Le bénéfice double au T2 avec la guerre en Iran
    information fournie par Reuters 30.07.2026 09:53 

    par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla ‌Shell a fait état jeudi d'un doublement de son bénéfice net au deuxième ​trimestre, dépassant les prévisions en raison de la hausse des prix de l'énergie et de la volatilité des marchés dues au conflit au Moyen-Orient. Son ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,99 +1,41%
STELLANTIS
5,035 -4,66%
2CRSI
24,36 +2,10%
CAC 40
8 453,63 +0,54%
FDJ UNITED
22,12 -3,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank