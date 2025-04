Alten: la publication trimestrielle lourdement sanctionnée information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'action Alten signe la plus forte baisse de l'indice SBF 120 vendredi matin à la Bourse de Paris, le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies n'ayant pas rassuré les investisseurs à l'occasion de son chiffre d'affaires annuel.



A 10h00, le titre décroche de plus de 9% alors que le SBF 120 s'adjuge 0,5% au même moment.



Alten a fait état hier soir, après la clôture du marché, d'un chiffre d'affaires de 1.062 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, en repli de 0,5%.



A périmètre et change constants, le recul de l'activité atteint néanmoins 5,5%.



Si les métiers de la défense, de la sécurité et de l'énergie ont continué à progresser, ceux de l'automobile et des télécoms se sont inscrit en recul significatif, c'est-à-dire de plus de 10%, précise la société.



Dans son communiqué, Alten explique que le contexte géopolitique et économique actuel - marqué par de l'incertitude et un manque de visibilité - pousse plusieurs grands groupes à geler ou reporter leurs projets d'investissement.



Dans ce contexte, le groupe dit prévoir une décroissance organique de son activité d'environ 6% pour le premier semestre et dit ne pas disposer de visibilité suffisante à ce jour concernant ses perspectives de second semestre.



'Alors que le rebond de début d'année a été totalement effacé après les événements de fin mars, la revalorisation du titre devra attendre l'amélioration du momentum qui est à nouveau repoussée', réagissent ce matin les analystes d'AllInvest Securities.



La société de Bourse, qui maintient sa recommandation pour des questions de valorisation, indique abaisser son objectif de cours sur le titre de 48 à 47 euros.



Les équipes de Stifel ramènent le leur de 95 à 77 euros, tout en renouvelant leur conseil 'conserver', soulignant eux aussi que l'action se traite sur un multiple de valorisation peu élevé.





Valeurs associées ALTEN 73,8000 EUR Euronext Paris -10,76%