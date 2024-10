Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alten: hausse de 2,6% du chiffre d'affaires à fin septembre information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - A fin septembre, la croissance de l'activité s'établit à 2,6% à 3 116,7 ME (5,8% en France, 1,2% hors de France). À périmètre et change constants, la croissance est de 0,6% (5,8% en France et - 1,8% hors de France).



La croissance du 3ème trimestre est de 2,0% (5,9% en France ; 0,2% hors de France). A données constantes, elle est de 0,1% (5,9% en France et -2,6% hors de France).



'La croissance de l'activité pour 2024 devrait être comprise entre - 0,4 % et - 0,7 % et la marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 8,7 %' indique le groupe.





Valeurs associées ALTEN 88,50 EUR Euronext Paris -0,23%