Alten: hausse de 1,8% de l'activité en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité s'établit à 1,8% à 4 143,3 ME sur l'exercice 2024. La hausse est de 4,8% en France et de 0,4% hors de France. À périmètre et change constants, l'activité est en légère décroissance de -0,2% (+4,8% en France et -2,6% hors de France).



Au 4ème trimestre l'activité décroit de 0,5% (+2% en France ; -1,7% hors de France). A données constantes, elle décroit de 2,7% (+2% en France et -5% hors de France).



Les secteurs Défense & Sécurité, Aéronautique Civil, Ferroviaire et Energie continuent de progresser.



'La croissance organique reste satisfaisante en France et en Europe du Sud. A l'inverse, le recul de l'activité est sensible au UK et en Europe du Nord. En Asie et en Amérique du Nord l'activité décroit légèrement' indique la direction.



'Le contexte macroéconomique, en particulier en Europe, a accentué le ralentissement de l'activité tout au long de l'année 2024, notamment dans les secteurs Automobile, Sciences de la Vie, Télécom et Tertiaire. Le début de l'année 2025 ne montre pas de signe de redémarrage de l'activité qui devrait se stabiliser au cours du premier semestre' indique le groupe.





Valeurs associées ALTEN 82,80 EUR Euronext Paris +2,35%