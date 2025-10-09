Alten fait évoluer sa gouvernance : Cyril Malargé nommé directeur général

(AOF) - Le conseil d’administration d' Alten réuni le 8 octobre a décidé la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Il a décidé sur proposition du comité des rémunérations et des nominations de nommer Cyril Malargé en qualité de directeur général. Ces décisions prendront effet au plus tard le 31 janvier 2026 après que les fonctions actuelles de Cyril Malargé auront pris fin. Simon Azoulay continuera à exercer les fonctions de président du conseil d’administration d'Alten et accompagnera Cyril Malargé dans sa prise de fonction.

Agé de 52 ans, Cyril Malargé exerce depuis 2022 les fonctions de directeur général de Sopra-Steria.

Le conseil d'administration a également pris acte de la démission d'Aliette Mardyks, administratrice indépendante et présidente du comité d'audit. Le conseil d'administration a décidé de coopter Danièle Guyot-Caparros en qualité d'administratrice indépendante pour la durée restante du mandat d'Aliette Mardyks, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2028. Elle a également été nommée présidente du comité d'audit.

Depuis octobre 2022, Danièle Guyot-Caparros siège au conseil d'administration de DBV Technologies où elle est membre des comités d'audit et des rémunérations. Depuis 2024, elle est également administratrice et présidente du comité d'audit de Valneva SE.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 33 % et l’international pour 67 % dont l’Europe pour 46 %, l’Amérique du nord pour 12 % et l’Asie Pacifique pour 8 %...;

- Activité générée par l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux & l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures & réseaux -cloud et cybersécurité) ;

- Activité générée par l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux & l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures & réseaux -cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms, énergie & secteurs industriels, à 23 % de l’aérien, défense, sécurité & naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles -Amérique du nord et Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 8 administrateurs, étant minoritaire avec 14,67% des actions et 25,1 % des droits de vote, devant les salariés (2,7 %).

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielle, croissance externe visant 75 % des revenus à l’international et réorganisation des forces de vente ;

- renforcement dans les solutions digitales pour l’énergie nucléaire et pour les « utilities » via l’acquisition de « Worldgrid » auprès d’Atos,

- automobile : réorganisation de l’offre et renforcement des effectifs hors de France, notamment en Allemagne,

- travail sur les besoins en fonds de roulement, fortement diminués en 2024,

- innovation SMART DIGITAL conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable,

- concrétisation des investissements en IA (30 % des projets donnant une optimisation de 30 %);

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Bilan sain, avec 2,2 Mds€ de capitaux propres, soit un ratio d’endettement de 12,5 % et un autofinancement libre de 333 M€

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, dont 88 % hors de France et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Forte répercussion sur la croissance des reports par les grands clients de leurs projets d’investissements, notamment en Allemagne, Europe du nord et dans une moindre mesure, Amérique du nord et Asie ;

- Intégration des activités « Worldgrid » ;

- Après un 1er trimestre marqué par recul de 5,5 % du chiffre d’affaires, anticipations 2025 fortement révisées en baisse : recul des revenus accentué à 6 %, au 2ème trimestre et abstention de prévisions pour l’année entière ;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, vs 50 000 fin 2023, et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,50 €.